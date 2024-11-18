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В ВСУ признали взрыв в Одессе результатом работы ПВО

На Украине перехват системой ПВО ракеты «Искандер» привел к взрыву в Одессе

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U.S. Army/ABACA/Reuters

Работа украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) по перехвату и уничтожению российской баллистической ракеты «Искандер» привела к падению обломков снарядов в городской черте Одессы, в результате чего пострадали около 40 человек, еще 10 не удалось спасти. Об этом сообщило командование Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал в своем Telegram-канале фото с места происшествия — обломки ракеты американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot — и написал, что ВС ВСУ признали инцидент работой ПВО только потому, что очевидцы начали активно публиковать в соцсетях снимки обломков. Если бы не эти фото, то «никогда не признали бы», отметил Шарий.

До этого Нацполиция Украины в своем Telegram-канале сообщила, что в результате взрыва в Одессе 39 человек получили ранения, среди которых четверо детей и 14 правоохранителей. При этом 10 не удалось спасти, среди них семь полицейских, медик и два местных жителя. Повреждения получили общежитие, многоэтажка, административное здание и автомобили.

18 ноября координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по одесской гостинице, в которой находились украинские солдаты.

Ранее в Одессе была остановлена работа электротранспорта после взрывов.

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