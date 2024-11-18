ВСУ бросили западную технику в Курской области

Украинские военные бросают иностранную технику, отступая в Курской области России. Об этом рассказал в интервью РИА Новости боец «Гостух» из отряда командира с позывным «Каштан» спецназа «Ахмат».

По словам «Гостуха», во время наступления бойцов «Ахмата» на Курском направлении военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили также американскую боевую машину пехоты «Брэдли» и ряд другой техники с боеприпасами.

Боец добавил, что украинских пленных в Курской области было много. Несмотря на то, что украинским подразделениям под натиском российской армии пришлось отступать с ряда участков, они продолжают оказывать сопротивление, Киев не дает приказ на отход.

В начале ноября сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ «ахматовцам» не брать в плен солдат ВСУ. Такое решение чиновник объяснил многочисленными письмами украинцев, которые, как он утверждает, просили его об отмене приказа.

Ранее солдат извинился после слов о том, что «Ахмат» прячется за срочниками.