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Осужденный за коррупцию курганский экс-мэр ушел на СВО

Ura.ru: осужденный за коррупцию курганский экс-мэр Сытов ушел на СВО

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Freepik.com

Бывший глава администрации Целинного округа Курганской области Александр Сытов уехал в зону специальной военной операции (СВО), подписав контракт с Минобороны в местах лишения свободы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на его экс-коллег.

«Сытов подписал контракт с Минобороны», — сообщили они.

Ряд других источники отметил, что Сытов уже прибыл в военную часть для прохождения службы.

В мае текущего года его приговорили к 7 годам заключения за взяточничество, мошенничество и растрату. Также его оштрафовали на 260 тысяч рублей и обязали вернуть в казну более 60 тысяч рублей, которые он получил в качестве взятки. В числе прочего чиновника обвиняли в хищении 100 тысяч рублей, предназначенных для помощи мобилизованным.

19 сентября стало известно, что депутат Брянской областной думы и бывший вице-мэр Брянска Сергей Антошин подписал контракт с Минобороны. Он будет командовать добровольческим отрядом Боевых армейских резервов страны (БАРС)

Ранее глава башкирского города Сибая отправился служить на СВО.

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