Власти Германии одобрили в 2024 году экспорт оружия на миллиарды евро

Правительство Германии за период с января по 15 октября 2024 года выдало на сумму €10,9 млрд разрешений на экспорт оружия. Об этом сообщило в соцсети X агентство DPA со ссылкой на ответ Минэкономики ФРГ.

Рост экспорта связан в первую очередь с поставками вооружений Украине. За первое полугодие власти Германии одобрили экспорт военной продукции Киеву на сумму €4,9 млрд.

В 2023 году власти ФРГ одобрили поставки оружия на рекордные €12,2 млрд. Около двух третей разрешенного экспорта пришлось на боевое оружие.

Германия, как ранее сообщалось, также одобрила поставку оружия в Турцию на несколько сотен миллионов евро, в нее вошли зенитные ракеты и компоненты для модернизации подводных лодок. По данным Spiegel, совет федеральной безопасности Германии одобрил поставку ста управляемых ракет для средств противовоздушной обороны (ПВО) кораблей, 28 торпед SeaHake и пакеты компонентов для модернизации подводных лодок типа U209, а также деталей двигателей для турецких корветов и фрегатов.

Ранее в правительстве Германии высказались о бойкоте товаров и услуг из Израиля.