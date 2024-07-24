Шольц рассказал, поддержит ли Германия бойкот товаров и услуг из Израиля

Действующее правительство Германии не станет поддерживать бойкот товаров и услуг из Израиля на фоне конфликта в секторе Газа. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Честно говоря, я также нахожу подобные требования отвратительными», — подчеркнул канцлер.

До этого бундестаг принял законопроект, который включает необходимость признания существования Израиля для получения гражданства ФРГ. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, комментируя данное решение, заявила, что получение немецкого паспорта стало более простой задачей, при этом для новых граждан сохраняется возможность оставить старое гражданство.

23 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не откажется от победы над радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Политик подчеркнул, что решения, которые принимают израильские власти, являются судьбоносными для будущего государства.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.