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Израиль ударил по главе отдела по связям со СМИ «Хезболлы»

Reuters: Израиль ударил по главе отдела по связям со СМИ «Хезболлы»

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Ammar Awad/Reuters

Под удар авиации Израиля по ливанскому Бейруту попал глава отдела по связям со СМИ «Хезболлы» Мохаммад Афиф. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности.

Отмечается, что выжить ему не удалось.

В субботу, 16 ноября, израильские ВВС нанесли три серии ударов по южному пригороду Бейрута.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила, что с территории Ливана по Израилю 16 ноября было запущено около 80 ракет. Согласно посту, запуск осуществили бойцы ливанской шиитской организации «Хезболла».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее в резиденции Нетаньяху упали две сигнальные ракеты.

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Операция Израиля в Ливане
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