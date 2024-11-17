Израиль ударил по главе отдела по связям со СМИ «Хезболлы»

Под удар авиации Израиля по ливанскому Бейруту попал глава отдела по связям со СМИ «Хезболлы» Мохаммад Афиф. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности.

Отмечается, что выжить ему не удалось.

В субботу, 16 ноября, израильские ВВС нанесли три серии ударов по южному пригороду Бейрута.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила, что с территории Ливана по Израилю 16 ноября было запущено около 80 ракет. Согласно посту, запуск осуществили бойцы ливанской шиитской организации «Хезболла».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее в резиденции Нетаньяху упали две сигнальные ракеты.