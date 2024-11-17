ЦАХАЛ заявил о десятках ракет, выпущенных «Хезболлой» из Ливана по Израилю

С территории Ливана по Израилю 16 ноября было запущено около около 80 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Согласно посту, запуск осуществили бойцы ливанская шиитской организации «Хезболла». В ЦАХАЛ заверили, что продолжат защищать Израиль и его народ от угроз, исходящих от этого движения.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

В субботу, 16 ноября, ЦАХАЛ нанес при помощи израильских ВВС три серии ударов по южному пригороду Бейрута.

Ранее в резиденции Нетаньяху упали две сигнальные ракеты.