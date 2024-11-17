Индия успешно провела испытания первой гиперзвуковой ракеты большой дальности

Индия провела успешные испытания первой собственной гиперзвуковой ракеты большой дальности. Об этом сообщил индийский министр обороны Раджнатх Сингх в соцсети Х.

Дальность ракеты, по данным Минобороны Индии, превышает 1,5 тыс. км. Она разработана Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO). Гиперзвуковые ракеты способны двигаться со скоростью более 5 Махов (около 6120 км/ч).

«Индия достигла важного рубежа, успешно проведя летные испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности с острова Абдул Калам у побережья штата Одиша», – написал Сингх.

Он назвал эти испытания ракеты историческим моментом и достижением, которое вывело страну в число «избранных стран, обладающих возможностями таких критически важных и передовых военных технологий».

Министр обороны поздравил с этим событием DRDO, вооруженные силы и промышленность страны.

17 ноября министерство обороны Великобритании сообщило, что ВВС королевства провели стрельбы с применением новейшей крылатой ракеты SPEAR, способной поражать цели на дистанции более 100 км.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина тестирует четыре вида своих ракет.