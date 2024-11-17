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В США предположили, почему ВСУ не могут начать контрнаступление

CNN: ВС РФ имеют преимущество над ВСУ, что не дает Киеву начать контрнаступление

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

У российской армии есть преимущество над Вооруженными силами Украины (ВСУ) по всем направлениям, из-за чего у Украины не существует возможности провести возможное контрнаступление. Об этом сообщил телеканал CNN.

Журналисты телеканала подчеркнули, что «продолжают поступать плохие новости».

«Россия добивается успехов в ключевых точках вдоль линии фронта на востоке и юго-востоке Украины», — отмечается в публикации.

Эксперт вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос заявил CNN, что сегодня инициатива принадлежит ВС России. По его словам, российские военнослужащие успешно использовали тактические достижения и укрепляют их, что не позволяет украинским войскам подготовиться к возможному контрнаступлению.

Телеканал утверждает, что особо тяжелая ситуация для украинских военных сложилась вокруг Купянска.

В ноябре британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что российская армия стремительно продвигается в районе Купянска в Харьковской области.

Ранее российский боец рассказал о «выжигании» обороны ВСУ под Купянском.

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