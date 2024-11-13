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Депутат заксобрания Красноярского края отправится добровольцем в зону СВО

NGS24: красноярский депутат Енджиевский собрался уйти в зону СВО

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Законодательное Собрание Красноярского края

Депутат заксобрания Красноярского края и застройщик Захар Енджиевский планирует уйти добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом сообщает портал NGS24 со ссылкой на самого чиновника.

По данным журналистов, в настоящее время Енджиевский проходит медосмотры и готовится заключить контракт с добровольческим подразделением. С конца ноября он рассчитывает оказаться в учебном подразделении.

По словам депутата, контракт будет рассчитан на полгода, но его сумму он не знает, поскольку «идет не за деньгами». Свое решение Енджиевский назвал взвешенным и обдуманным, подчеркнув, что оно исходит из его гражданской позиции.

«Бизнес устойчив и может существовать без моего вмешательства. А депутатская деятельность подразумевает, что я могу заключить контракт. Это не влечет за собой сложение полномочий», — отметил депутат.

В апреле 2024 года Енджиевский был включен в список украинского сайта «Миротворец». Причиной стало строительство, которое он осуществлял в городе Свердловск в ЛНР.

Ранее осужденный за коррупцию курганский экс-мэр ушел на СВО.

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