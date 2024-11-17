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Стало известно, почему Украина перестала получать ракеты Storm Shadow от Британии

The Times: Британия перестала давать ВСУ Storm Shadow из-за нехватки ракет

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Anton Watman/Shutterstock/FOTODOM

Прекращение поставок Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow для Вооруженных сил Украины может быть связано с нехваткой запасов. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, командование британской армии, скорее всего, не хочет передавать оружие в ущерб необходимого резерва для защиты страны. Неназванные источники сообщили газете, что Лондон выражает позицию в неэффективности передачи ракет из-за невозможности использовать их для ударов по территории России.

До этого сообщалось, что США отказываются снимать ограничения на удары ВСУ западным вооружением по России, так как считают, что они окажут ограниченное влияние на боевые действия и не стоят риска эскалации конфликта.

14 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил об «осторожном оптимизме» по вопросу разрешения ВСУ наносить удары вглубь России.

Ранее премьер Британии намекнул на попытки переубедить Байдена по ударам вглубь России.

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