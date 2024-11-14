Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе объяснили, почему США не разрешают ВСУ наносить удары западным оружием по РФ

Bloomberg: США считают, что удары ВСУ по РФ не стоят риска эскалации конфликта

close
Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

США отказываются снимать ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным вооружением по России, так как считают, что они окажут ограниченное влияние на боевые действия и не стоят риска эскалации конфликта. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

14 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил об «осторожном оптимизме» по вопросу разрешения ВСУ наносить удары вглубь России.

13 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценит разрешение ВСУ наносить удары вглубь территории России как прямое вовлечение стран НАТО в конфликт, что приведет к неминуемым и разрушительным для Запада последствиям.

11 ноября газета The Telegraph писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут обратиться к американскому президенту Джо Байдену, чтобы убедить его снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь России до того, как США возглавит Дональд Трамп.

Ранее премьер Британии намекнул на попытки переубедить Байдена по ударам вглубь России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами