На Западе объяснили, почему США не разрешают ВСУ наносить удары западным оружием по РФ

США отказываются снимать ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным вооружением по России, так как считают, что они окажут ограниченное влияние на боевые действия и не стоят риска эскалации конфликта. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

14 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил об «осторожном оптимизме» по вопросу разрешения ВСУ наносить удары вглубь России.

13 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценит разрешение ВСУ наносить удары вглубь территории России как прямое вовлечение стран НАТО в конфликт, что приведет к неминуемым и разрушительным для Запада последствиям.

11 ноября газета The Telegraph писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут обратиться к американскому президенту Джо Байдену, чтобы убедить его снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь России до того, как США возглавит Дональд Трамп.

Ранее премьер Британии намекнул на попытки переубедить Байдена по ударам вглубь России.