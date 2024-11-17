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В ВСУ пожаловались, что предоставленные НАТО патроны не подходят к их пулеметам

Пленный боец ВСУ Мусиец: патроны НАТО не подходят к их пулеметам

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Павел Лисицын/РИА Новости

Воюющим в Вооруженных силах Украины (ВСУ) осужденным перед выходом на линию фронта выдали пулеметы НАТО и патроны, которые к ним не подходят. Об этом рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 58-й бригады украинской армии Максим Мусиец.

«У нас были шведские пулеметы, а патроны были только на «покемоны» (ПК — пулемет Калашникова — «Газета.Ru»)», — рассказал военнослужащий.

Мусиец добавил, что все бойцы получили патроны 7,62×51 для модели пулемета, название которой боец затруднился вспомнить. Однако для этого вида вооружения нужны были патроны 7,62×45.

Кроме того, по словам военнопленного, бойцам не дали ни одного сменного оружия, предложив вместо этого «аккуратнее эксплуатировать натовское оружие».

14 ноября командир 47-й механизированной бригады Александр Ширшин заявил, что «миру плевать на справедливость» и он не хочет закончить конфликт победой Украины, поскольку испытывает страх перед Россией. По словам украинского военнослужащего, у ВСУ не хватает оружия, артиллерии и пехоты.

Ранее Зеленский анонсировал новый «план действий» для Украины.

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