В армии Израиля сообщили о запуске 65 снарядов со стороны «Хезболлы»

Ливанское движение «Хезболлах» выпустило порядка 65 снарядов по Израилю. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 16.00 (17.00 по мск), около 65 снарядов, выпущенных <...> организацией «Хезболлах», попали из Ливана в Израиль», — говорится в сообщении.

13 ноября бойцы шиитского движения «Хезболла» впервые атаковали беспилотными летательными аппаратами территорию генерального штаба министерства обороны Израиля. Из-за их вторжения в воздушное пространство в ряде районов на севере страны объявлялась воздушная тревога.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее в Израиле сообщили о прогрессе в переговорах о прекращении огня в Ливане.