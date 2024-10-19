В Черниговской области Украины поврежден объект критической инфраструктуры

Глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус заявил в Telegram-канале, что в ночь на субботу в регионе был поврежден объект критической инфраструктуры.

По словам чиновника, речь идет об объекте энергоснабжения, где после взрыва возник пожар. Возгорание было локализовано через несколько часов.

Чаус отметил, что угрозы электроснабжению в Черниговской области пока нет.

Утром 19 октября в Telegram-канале администрации Киевской области сообщалось о взрывах на территории региона. Власти уточняли, что в украинском субъекте сработала система противовоздушной обороны.

16 октября в Тернопольской области, расположенной на западе Украины, зафиксировали масштабный пожар на одном из промышленных объектов. Как писал глава военной администрации региона Вячеслав Негода в личном Telegram-канале, незадолго до этого на территории строения произошли несколько взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Николаевской области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры.