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В МИД РФ рассказали об ударе дрона ВСУ по трактору в ЛНР

Мирошник: механизатор в ЛНР ранен при атаке украинского дрона

Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали сельскохозяйственный трактор, комбайн и бензовоз в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«В н.п. (населенном пункте — прим. ред.) Меловатка в поле украинский дрон атаковал сельскохозяйственную технику, работавшую в поле», — заявил он.

По его словам, прилет пришелся по механизатору трактора. На данный момент он находится в коме. Он добавил, что спутать сельскохозяйственную технику с военной было невозможно.

Накануне украинские военные с помощью беспилотников атаковали автомобиль пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области. По словам главы ВГА Виталия Ганчева, в результате инцидента никто не пострадал, так как находившиеся в машине люди покинули транспортное средство после первого удара и укрылись в безопасном месте. Автомобиль получил сильные повреждения, которые могли оказаться еще серьезнее, если бы внутри находился груз — газовые баллоны, которые сотрудники ВГА к тому моменту успели отвезти жителям Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили дроны, способные обходить средства радиоэлектронной борьбы.

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