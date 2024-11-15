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Дроны ВСУ атаковали автомобиль пророссийской администрации Харьковской области

Ганчев: украинские дроны атаковали машину сотрудников Харьковской ВГА

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские военные с помощью беспилотников атаковали автомобиль пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области. Подробностями поделился глава ВГА Виталий Ганчев, его цитирует РИА Новости.

«Четыре украинских FPV-дрона атаковали автомобиль, на котором сотрудники ВГА доставляли гуманитарные грузы жителям освобожденной территории Харьковской области», — рассказал Ганчев.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, так как находившиеся в машине люди покинули транспортное средство после первого удара и укрылись в безопасном месте.

Автомобиль получил сильные повреждения, которые могли оказаться еще серьезнее, если бы внутри находился груз — газовые баллоны, которые сотрудники ВГА к тому моменту успели отвезти жителям Харьковской области.

13 ноября украинские власти расширили территорию принудительной эвакуации в Харьковской области. Обязательная эвакуация семей с детьми была объявлена в 28 населенных пунктах региона на востоке Украины, в то время как в 11 других населенных пунктах было решено эвакуировать всех жителей.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

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