В Воронежской области звучит сигнал тревоги

Над Воронежской областью замечены украинские беспилотники, системы противовоздушной обороны российской армии приведены в боевую готовность. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — пишет Гусев.

До этого губернатор Алексей Смирнов заявил, что после 2:00 над Курской областью было уничтожено уже десять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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