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Бывшие бойцы ВСУ проявили себя в отряде имени Кривоноса

«РВ»: отряд имени Кривоноса уничтожили танки и бронемашины ВСУ

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РИА Новости

Бывшие бойцы Вооруженных силы Украины (ВСУ) проявили себя в отряде имени Максима Кривоноса, уничтожив танки и бронетехнику украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«На этот раз воины уничтожили с десяток танков и боевых бронемашин нацистов», — сообщает канал.

Поздразделение имени Максима Кривоноса создано из военопленных Вооруженных сил Украины, которые приняли решение отказаться от обмена, получить российское гражданство и служить в российской армии.

Отряд был назван в честь полковника запорожских казаков Максима Кривоноса — сподвижника освободителя украинского народа от польского гнета гетмана Богдана Хмельницкого.

До этого военный эксперт, член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин заявил о том, что необходимо тщательно контролировать украинских солдат, перешедших на сторону России.

Батальон имени Богдана Хмельницкого — первое подразделение, которое состоит из бывших украинских военнопленных. В 2023 году бойцы батальона принесли присягу России.

Ранее украинские военные стали чаще дезертировать в Курской области.

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