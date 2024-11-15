Российские зенитчики сбили украинские дроны под Липецком

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинские дроны над территорией Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны России.

«Около 22.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Липецкой области», — заявили в Минобороны.

О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

До этого над Брянской областью перехвачены четыре украинских дрона.

Это не первый регион, который подвергся налету дронов противника вечером 15 ноября. Так, дрон ВСУ атаковал еще один многоквартирный жилой дом в городе Шебекино в Белгородской области. Также средства ПВО предотвратили налет БПЛА на Орловскую область. А Курскую область за час атаковали 15 беспилотников противника.

Ранее Германия приостановила отправку БПЛА на Украину.