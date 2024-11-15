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Французские СМИ сообщили о недовольстве ВСУ из-за «пустых обещаний» Евросоюза

Le Point: украинские военные ругают ЕС за пустые обещания на фоне больших потерь

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские солдаты ругают власти Европейского союза (ЕС) за пустые обещания, касающиеся оказания военной и финансовой помощи Киеву. Об этом пишет французская газета Le Point со ссылкой на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, в материале приводятся слова командира одного из подразделений в составе ВСУ по имени Леонид. Он рассказал, что украинские формирования ежедневно несут потери на поле боя.

«Европейские политики дают нам пустые обещания», — пожаловался мужчина.

Командир одного из подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе ВСУ с позывным «Лысый», в свою очередь, рассказал журналистам о неспособности украинских войск в одиночку противостоять Военно-воздушным силам РФ. Также, по его словам, из-за российских FPV-дронов и управляемых бомб ВСУ несут огромные потери.

15 ноября пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что за прошедшую неделю украинские формирования потеряли более 15,5 тыс. бойцов. Столько военных ВСУ было ликвидировано на всех направлениях фронта вместе взятых.

Ранее американский подполковник предупредил о возможном крахе ВСУ еще до инаугурации нового президента США.

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