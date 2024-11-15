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Раскрыты недельные потери ВСУ на всех направлениях фронта

Минобороны РФ: ВСУ за неделю потеряли более 15,5 тысяч бойцов на всем фронте

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период с 9 по 15 ноября потеряли более 15,5 тыс. солдат на всех направлениях фронта. Об этом заявили в пресс-службе российского министерства обороны.

Из сообщения следует, что за минувшую неделю подразделения группировки войск «Север» ликвидировали до 2760 украинских бойцов. При этом в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери ВСУ превысили 3435 человек.

Военнослужащие группировок войск «Центр» и «Восток» уничтожили более 3235 украинских солдат и до 960 украинских солдат соответственно. Группировке войск «Днепр», в свою очередь, удалось ликвидировать до 465 военных ВСУ.

«Потери противника [в зоне ответственности «Южной» группировки войск] составили свыше 4715 военнослужащих», — добавили в ведомстве.

В результате общие потери ВСУ за прошедшую неделю превысили 15,5 тыс. человек.

Также в пресс-службе министерства обороны РФ рассказали, что с 9 по 15 ноября в плен российским войскам сдался 41 украинский солдат. Столько бойцов ВСУ сложили оружие на всей линии боевого соприкосновения.

Ранее военный эксперт заявил о дезертирстве женщин, добровольно вступивших в ряды ВСУ.

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