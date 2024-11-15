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В Госдуме заявили о стратегическом успехе ВС РФ на фронте

Депутат Заварзин: армия России демонстрирует успехи на всех участках фронта

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы РФ имеют стратегический успех на всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

По его словам, Украина испытывает дефицит ресурсов. В США происходит передача власти, и уходящая администрация президента Джо Байдена пытается успеть дать Киеву «что-то из-под полы», отметил депутат.

«Очень важно, что у них в войсках (речь идет о ВСУ — прим. ред.) начинается полная анархия. Много людей дезертирует. То есть, если в целом обстановку взять на всем фронте, то я считаю, что у нас нормальный успех», — сказал Заварзин.

Парламентарий выразил уверенность, что России удастся достичь всех целей специальной военной операции (СВО).

15 ноября военный обозреватель Илья Головнев заявил, что недавний массированный удар ВС РФ по Киеву стал внятным сигналом Западу — не стоит испытывать терпение Кремля и пытаться давить на его болевые точки. Он также считает, что российская атака по украинской столице является «репетицией» более серьезных «калибровок».

Ранее в Госдуме рассказали об успехах российской армии в зоне СВО.

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