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Военный ВСУ не смог из-за пьянства вспомнить, где находился в Курской области

Солдат ВСУ Раполюк рассказал, что из-за пьянства забыл, где была его группа

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Пленный солдат Вооруженных сил Украины Александр Раполюк признался, что не помнит, где в Курской области располагалась его группа, так как был пьян. Об этом пишет ТАСС.

На допросе мужчина рассказал, что название населенного пункта ему сказали местные жители, у которых он покупал алкоголь. Однако он почти сразу его забыл, так как «немного выпил».

Раполюк обратил внимание, что за пьянство их наказывают очень большими штрафами, но «если очень захотеть, всякое бывает». А возможность выпить есть всегда, так как командование очень часто отсутствует, подчеркнул он. Военный добавил, что командир взвода очень часто куда-то уезжал, оставляя его и сослуживцев одних.

До этого военнопленный Сергей Палий в беседе с РИА Новости рассказал, что несколько мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины совершили побег из учебного центра Организации Объединенных Наций, расположенного в баварском городе Хаммельбург в Германии. По его словам, сбежавших так и не нашли.

Ранее украинский военный рассказал, как Украина «доигралась».

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