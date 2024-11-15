На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры под Херсоном

Объект критической инфраструктуры получил повреждение в контролируемой властями Украины части Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

При этом он не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь. О характере повреждений Прокудин тоже умолчал.

Накануне между Николаевом и Херсоном, находящимся под контролем Украины, было приостановлено железнодорожное сообщение из-за взрывов. Поезда до Херсона будут останавливаться в Николаеве, а до конечного пункта гражданам придется добираться на автобусах.

До этого стало известно, что инфраструктура повреждена в Днепропетровской области Украины. Об инциденте сообщил глава областной администрации Сергей Лысак, но он не стал уточнять тип и количество инфраструктурных объектов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее жители Херсона рассказали, что боятся удара ВСУ по отопительной системе.