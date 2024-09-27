Новейшие российские беспилотники появились в зоне СВО

Беспилотный летательный аппарат «Альбатрос М5» начал поступать в подразделения Вооруженных сил России. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на разработчиков.

Беспилотник самолетного типа ведет разведку в глубоком тылу противника и корректирует артиллерийский огонь. Летательный аппарат может находиться в воздухе около 4,5 часа, радиус действия — около 60 км, скорость — до 110 км/ч. Подобные БПЛА необходимы не только армии, но и пограничным войскам, отметили эксперты.

Новый беспилотник уже используется в российском приграничье и на некоторых направлениях в зоне проведения спецоперации.

17 сентября группа волонтеров-разработчиков из Ярославля сообщила, что российские инженеры разработали новый беспилотный летательный аппарат в форме «летающего крыла», обладающий высокой грузоподъемностью и прочностью, предназначенный для разведывательных операций и нанесения ракетных ударов.

До этого сообщалось, что Московский авиационный институт (МАИ) работает над созданием коммерческой версии беспилотного охранника «Контур». Этот беспилотник оснащен программным обеспечением собственной разработки, способным определять противоправное поведение людей и распознавать подозрительные предметы.

Ранее бойцы РФ попросили «передать в Москву» информацию о преимуществе дронов ВСУ.