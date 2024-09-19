В ВМФ заявили о высокой готовности применить оружие ТОФ

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев заявил, что «самое мощное и разрушительное оружие», которое стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ), находится на крайне высоком уровне готовности к применению. Его слова приводит РИА Новости.

«Это совершенно другой уровень техники. Оружие, которое, в первую очередь, высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокий», — заявил военный.

В июле корвет ТОФ «Совершенный» принял участие в учениях флота КНР.

Совместные учения прошли в рамках российско-китайского совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Со стороны НОАК в них приняли участие эсминец «Иньчуань», фрегат «Хэншуй» и универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху». Корабли отрабатывали применение штатных комплексов ракетного и артиллерийского вооружения по плавающим морским целям.

Ранее Ким Чен Ын назвал ТОФ залогом безопасности в Азии и мире.