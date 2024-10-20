Во Франции рассказали о планах по обучению украинских солдат

Франция намерена и дальше организовывать учения для украинских солдат на своей территории. Об этом в ходе интервью для газеты La Tribune Dimanche заявил министр обороны республики Себастьен Лекорню, пишет ТАСС.

«У меня есть такое намерение (продолжить обучать бойцов Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), я над этим работаю», — рассказал глава военного ведомства.

Он уточнил, что Киеву необходимо сформировать еще около 10 новых армейских бригад. При этом сейчас в тренировках, которые проходят во французском регионе Гранд-Эст, принимают участие порядка 2,3 тыс. украинских военнослужащих.

Также министр ответил на вопросы, связанные с военной помощью Киеву. По его словам, в настоящее время Франция находится «в процессе создания стратегической близости» с Украиной.

Лекорню выразил уверенность, что продолжение поставок оружия в зону конфликта не навредит бюджету республики. Как он сказал, в большинстве случаев Париж передает украинским бойцам технику, которую командование французских войск собиралось менять на более современную. Более того, новые вооружения для Украины власти страны заказывают не за рубежом, а у местных предприятий.

«Мы также используем доходы от замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины. Франция получила €300 млн до конца 2024 года», — добавил глава военного ведомства.

Ранее во Франции заявили о планах передать Украине партию истребителей Mirage 2000 в следующем году.