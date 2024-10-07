Швеция предоставит коллективным силам НАТО корабли и истребители

В следующем году Швеция планирует предоставить в распоряжение коллективных сил НАТО до восьми истребителей, а также несколько военных кораблей и 600 военнослужащих. Об этом сообщает Bloomberg.

Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард. Она назвала это решение «историческим». Из ее слов можно понять, что корабли, самолеты и солдаты будут размещены на территории Латвии.

«Впервые в качестве союзника наши вооруженные силы станут участниками коллективной обороны НАТО, и мы делаем это, внося значительный вклад», — сказала она.

Швеция официально вступила в НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м членом альянса.

О том, как НАТО расширялось и двигалось на восток, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что страны Скандинавии расширят сотрудничество в оборонной сфере.