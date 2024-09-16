Стало известно, кто будет командовать базой НАТО в финской Лапландии

База НАТО, которая появится в финской провинции Лапландия, будет находиться под шведским командованием. Об этом сообщил телеканал MTV3, сославшись на источники.

По информации журналистов, Стокгольм будет нести ответственность за руководство объектом и управление находящимися на нем войсками. В материале подчеркивается, что на этом фоне в Финляндию могут направить от 20 до 50 офицеров Вооруженных сил Швеции.

Также корреспонденты отметили, что персонал базы в основном будет состоять из граждан королевства. Благодаря этому у финской стороны появится возможность сосредоточиться на защите своих южных регионов, уточнили они.

В августе 2024 года газета Iltalehti сообщила, что руководство НАТО планирует развернуть бронетанковую бригаду неподалеку от российско-финской границы. Группу военнослужащих численностью до пяти тыс. человек хотят разместить в городе Миккели. Этот населенный пункт расположен на расстоянии всего 304 км от Санкт-Петербурга.

При этом журналисты выяснили, что в республику собираются направить солдат Североатлантического альянса из Норвегии и Швеции.

Ранее вступление Финляндии в НАТО назвали «глупейшим шагом».