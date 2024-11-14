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Россия передала Киргизии оборудование для ремонта военной техники

Минобороны Киргизии: РФ передала стране оборудование для ремонта вооружения

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РИА Новости

Российская сторона передала Киргизии оборудование, предназначенное для ремонта вооружения и военной техники. Об этом сообщили на сайте министерства обороны Киргизии.

«В соответствии с ранее подписанным дополнительным соглашением между оборонными ведомствами Российской Федерации и Кыргызской Республикой (КР), 14 ноября 2024 года на базе войсковой части 12 861 Минобороны КР проведена торжественная церемония приема и передачи вспомогательного оборудования пункта технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на церемонии присутствовали временно исполняющий должности заместителя министра обороны Киргизии полковник Ли Андрей Геннадьевич и заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества МО РФ генерал- майор Виктор Шевцов. Точная сумма поставок и перечень переданного вооружения неизвестны.

До этого заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Бабич заявил, что российская сторона готова предложить Китаю совместно производить самое современное оружие и военную технику.

Ранее американский сенатор назвал состояние Вооруженных сил США «катастрофой».

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