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Опубликованы кадры возможной перевозки артиллерии КНДР по территории России

Военкоры выложили кадры возможной перевозки артиллерии КНДР по территории России

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Телеграм-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны

В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») опубликованы кадры с возможной перевозкой по территории РФ артиллерии, которую КНДР якобы могла поставить России.

«КНДР могла передать России свои «Царь-пушки» — дальнобойные артиллерийские системы M1989 Koksan», — сказано в сообщении.

В канале отмечается, что эта самоходная артиллерийская установка обладает 170-миллиметровым орудием и может стрелять обычными снарядами на 40 километров, а реактивными — на 60 километров.

10 ноября газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц США и Украины написала, что Вооруженные силы России собрали 50 тысяч солдат, включая северокорейских военнослужащих, готовясь начать наступление в Курской области.

По оценке Вашингтона, РФ сосредоточила силы, не выводя солдат с востока Украины, что позволило ей оказывать давление на нескольких фронтах одновременно.

Ранее в НАТО не нашли доказательств присутствия армии КНДР на Украине.

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