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Граничащие с РФ страны НАТО обеспокоены последствиями заморозки конфликта на Украине

Newsweek: прекращение огня на Украине предоставит России сильную позицию

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Johanna Geron/Reuters

Страны НАТО, граничащие с Россией, обеспокоены тем, что Россия может использовать заморозку конфликта на Украине в своих интересах. Об этом сообщил американский журнал Newsweek.

«Прекращение огня прямо сейчас предоставит России сильную позицию, чтобы воспользоваться возможностью восстановить свои силы, начать новое наступление на Украину в какой-то момент в будущем, либо высвободить эти силы для возвращения к границам России с НАТО», — сказал научный сотрудник по национальной безопасности британского аналитического центра Council on Geostrategy Уильям Фрир.

По его мнению, Россия, будучи не втянутой в прямой военный конфликт, «может поддаться искушению сосредоточить усилия на запугивании или подрыве в странах – членах НАТО на восточном фланге и внутри них».

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил Newsweek в кулуарах Пражского оборонного саммита Международного института стратегических исследований (МИСИ) в Чехии, что если боевые действия прекратятся и силы РФ на Украине больше не понадобятся, «сотни тысяч солдат» будут доступны президенту РФ Владимиру Путину для использования в других местах.

Он обеспокоен тем, что эти войска могут оказаться у границы Эстонии и других соседних государств на восточном фланге НАТО.

Глава Минобороны Эстонии считает, что РФ необходимо дать такой сильный сигнал, чтобы она «никогда даже не подумала о нападении на НАТО».

Ранее аналитик не исключил визита Трампа в Москву для обсуждения перемирия.

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