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Минобороны РФ отчиталось о потерях ВСУ в ДНР и Харьковской области

МО: ВСУ потеряли до 650 бойцов от действий группировок «Север» и «Запад»

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Ivan Antypenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли до 650 бойцов в зоне ответственности группировок российских войск «Север» и «Запад» в Донецкой народной республике и Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» под Харьковом нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери украинской армии на этом участке фронта составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.
 
Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение военнослужащим и технике семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны ДНР, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка и Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества. Также силы РФ отразили две контратаки формирований двух бригад ВСУ.

В зоне ответственности группировки «Запад» украинская армия потеряла до 570 военных, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 американского производства, семь автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, четыре станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус», станцию радиоэлектронной разведки «Пластун», а также три полевых склада с боеприпасами.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Вознесенку в ДНР.

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