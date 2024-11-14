Вооруженные силы Украины (ВСУ) охотнее всего атакуют врачей и журналистов. Об этом заявил для ТАСС военный медик подразделения 374-го отдельного батальона связи группировки «Восток» с позывным «Санта».

«Если птица срисует, что ты медик, постараются размотать, ведь потеря медика для подразделения означает увеличение санитарных потерь», — заявил врач.

По словам медика, нашивки с красным крестом на форме должны сливаться с ней, также в целях безопасности опознавательные знаки не наносятся на эвакуационные машины.

В соответствии со Статутом Международного уголовного суда, «умышленное нанесение ударов по ... персоналу, использующему в соответствии с международным правом отличительные эмблемы, установленные Женевскими конвенциями», является военным преступлением во время международных вооруженных конфликтов.

До этого военврач «Дастан» заявил, что чаще всего на СВО ранят кассетные боеприпасы и FPV-дроны.

Ранее в Курской области впервые сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), оснащенный устройством для распыления химического оружия.