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Военный врач рассказал о самых частых ранениях на СВО

Военврач «Дастан»: чаще всего на СВО ранят кассетные боеприпасы и FPV-дроны

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Ashley Chan/Global Look Press

Самые распространенные ранения в зоне специальной военной операции (СВО) наносятся кассетными боеприпасами и FPV-дронами. Об этом РИА Новости заявил военный врач группировки российских войск «Днепр» с позывным «Дастан».

По его словам, самым распространенным ранением военнослужащих на СВО происходят от поражающих элементов кассетных боеприпасов, также от FPV-дронов. «Дастан» уточнил, что имеет ввиду мелкие вольфрамовые шарики с очень большой проникающей способностью, которые поражают органы и конечности в самых незащищенных участках.

Врач отметил, что чаще всего поражающие элементы попадают в военнослужащих с боковой проекции, что затрудняет оказание им первой помощи.

До этого сообщалось, что в Курской области впервые сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), оснащенный устройством для распыления химического оружия.

27 августа сообщалось, что раненного дроном военкора Поддубного перевели в ожоговое отделение.

Ранее сообщалось, что в Польше ищут дрон, залетевший со стороны Украины.

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Операция на Украине
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