Военный врач рассказал о самых частых ранениях на СВО

Самые распространенные ранения в зоне специальной военной операции (СВО) наносятся кассетными боеприпасами и FPV-дронами. Об этом РИА Новости заявил военный врач группировки российских войск «Днепр» с позывным «Дастан».

По его словам, самым распространенным ранением военнослужащих на СВО происходят от поражающих элементов кассетных боеприпасов, также от FPV-дронов. «Дастан» уточнил, что имеет ввиду мелкие вольфрамовые шарики с очень большой проникающей способностью, которые поражают органы и конечности в самых незащищенных участках.

Врач отметил, что чаще всего поражающие элементы попадают в военнослужащих с боковой проекции, что затрудняет оказание им первой помощи.

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