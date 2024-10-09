В Полтавской области выявили повреждение промышленного объекта

Один из промышленных объектов, расположенных в Полтавской области Украины, получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации региона Филипп Пронин.

По его словам, местные инфраструктурные объекты подверглись ударам. Они наносились при помощи баллистических ракет, уточнил чиновник.

«Есть повреждения промышленного объекта», — добавил Пронин.

Он не стал уточнять, о каком именно сооружении идет речь. В то же время глава региональной администрации подчеркнул, что никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

В ночь на 9 октября украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Полтаве и Кременчуге.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что перед этим сразу в нескольких регионах страны сработали сирены воздушной тревоги. О возможной опасности предупредили жителей Полтавской, Одесской, Сумской, Черниговской, Николаевской и Кировоградской областей. Также особый режим ввели на территории Харьковской, Черкасской и Днепропетровской областей.

Ранее в Днепропетровской области после взрывов произошел пожар на предприятии.