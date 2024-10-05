Российские войска захватили в Угледаре западное оружие

В освобожденном российскими войсками Угледаре подразделения ВС РФ обнаружили и захватили образцы западной военной техники и вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, речь идет о польских бесшумных минометах, американских и турецких автоматических гранатометах и стрелковом вооружении.

В четверг, 3 октября, российские военные взяли штурмом Угледар в ДНР. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал взятие города переломным моментом в ходе спецоперации. Полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков отметил, что линия соприкосновения теперь фактически разорвана на части для Вооруженных сил Украины.

О том, что будут делать ВСУ после сдачи Угледара, как будут развиваться события в ближайшем будущем и приведут ли неудачи на фронте к выводу украинских подразделений из Курской области — в материале обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее в России призвали учредить День освобождения Угледара.