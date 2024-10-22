Российские войска уничтожили три БМП Bradley в Курской области

За прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 340 военнослужащих, уничтожены также 13 единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны России.

Среди уничтоженной техники были три БМП Bradley, 11 автомобилей, а также две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Известно, что шесть солдат ВСУ сдались в плен российским военным.

В российском ведомстве сообщили, что за все время с момента вторжения в Курскую область украинские войска потеряли 25662 военнослужащих, 172 танка, 89 боевых машин пехоты.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Курскую область перебросили устроивших бунт военных ВСУ.