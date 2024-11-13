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РФ обменяла девять поварих «Азова»

Россия обменяла девять работавших поварихами в «Азове» женщин

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Игорь Маслов/РИА «Новости»

Россия обменяла девять женщин, служивших в украинской националистической бригаде «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) поварами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Татьяну Степкину.

По ее словам, военнопленные женщины работали в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Некоторые из них были задержаны в марте 2022 года военнослужащими Донецкой народной республики (ДНР) при пересечении блокпоста на юго-западной окраине города. Других задержали в апреле того же года.

8 ноября стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретились на территории Белоруссии. Стороны обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц, а также письмами от пленных к родственникам.

Москалькова подчеркнула, что российская и украинская стороны также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи мирным лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных.

Ранее Москалькова призвала Киев вернуться к конструктивному диалогу по теме обмена пленными военными.

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