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США давят на Зеленского ради снижения возраста мобилизации до 18 лет

Офис Зеленского: США давят на Киев для снижения возраста мобилизации до 18 лет

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Leah Millis/Reuters

США давят на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы тот снизил возраст мобилизации на Украине до 18 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник офиса Зеленского Сергей Лещенко.

«Могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет», - подчеркнул он.

По словам Лещенко, США приводят аргумент, связанный с вьетнамской кампанией. Американцы, сообщает украинский политик, напоминают Киеву, что во время войны во Вьетнаме на фронт забирали молодых жителей США с 19 лет.

В этой связи Вашингтон считает уместной мобилизацию на Украине с 18 лет, отметил Лещенко.

По информации советника офиса Зеленского, Зеленский «не продавился». Он продолжает убеждать США давать оружие без изменения призывного возраста.

9 октября Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий мобилизацию украинских мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Ранее на Украине приостановили порядок бронирования от мобилизации.

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