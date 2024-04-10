ОТРК «Искандер» одним ударом уничтожил более 30 гаубиц ВСУ

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» российских Вооруженных сил уничтожил 32 гаубицы Д-20 противника в Сумской области при помощи одного удара. Об этом сообщает издание «Украина.ру» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что вооружение ВСУ находилось на территории базы хранения оружия. Группа российской аэроразведки предварительно обнаружила место скопления военной техники ВСУ.

До этого сообщалось, что увеличение производства ракет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» дало Вооруженным силам Российской Федерации возможность наносить двойные удары по ВСУ, что привело к росту потерь в рядах украинской армии.

В материале отмечается, что российская военная промышленность также стала выпускать в пять раз больше ракет «Кинжал».

До этого отставной полковник ВС РФ Анатолий Матвийчук назвал ракеты «Циркон» и «Кинжал» главным оружием российской армии.

По его словам, эти ракеты воплощают собой комплекс передовых достижений российского военного-промышленного комплекса.

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