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Российские военные в ДНР подверглись газовой атаке со стороны ВСУ

SHOT: бойцы ВС РФ выжили после газовой атаки и ударов десятков украинских дронов

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие в ходе боев за село Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР) подверглись газовой атаке и ударам десятков украинских дронов, но выжили. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT со ссылкой на командира одного из штурмовых взводов в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Таксист».

По словам мужчины, при выполнении задач в населенном пункте он вместе с товарищем «зачистил» от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвал одного из частных жилых домов. Далее они решили вернуться на свои позиции, но в этот момент украинские формирования начали обстреливать здание. В результате «Таксист» получил ранение ноги, в нижнюю конечность впились более 40 осколков.

«Ситуация осложнялась тем, что ребята не могли нормально дышать: противник травил газом», — говорится в материале.

На этом фоне военнослужащим ВС РФ пришлось остаться в подвале. Для защиты от токсичных веществ они использовали противогазы и респираторы, которые им с беспилотников скинули сослуживцы.

Впоследствии украинские солдаты при помощи дронов сбросили на дом воспламеняющиеся снаряды, и уже тогда мужчины были вынуждены выйти на улицу. Они начали двигаться к позициям ВС РФ, но военные ВСУ «отправили за ними на охоту» десятки беспилотных летательных аппаратов.

Тем не менее «Таксисту» и его товарищу удалось покинуть зону боевых действий. На позиции им оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее российский военный спас сослуживцев, рукой отбив дрон ВСУ.

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