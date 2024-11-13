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ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: в Шебекино из-за атаки ВСУ были повреждены три дома и детская площадка

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Два населенных пункта в Шебекинском муниципальном округе Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал город Шебекино. По нему было выпущено несколько снарядов, в результате чего три жилых дома получили повреждения. Также украинские бойцы нанесли ущерб одной детской площадке и одной надворной постройке.

«В селе Новая Таволжанка вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА (беспилотного летательного аппарата. — «Газета.Ru») выбиты окна, пробита крыша и посечен забор частного домовладения», — добавил глава российского субъекта.

По предварительным данным, из-за действий ВСУ никто из мирных жителей не пострадал. Гладков подчеркнул, что информация о последствиях атак еще уточняется.

12 ноября украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области. После этого на территории объекта загорелся один из резервуаров, заявил губернатор региона.

Он добавил, что на месте происшествия работали 10 пожарных расчетов. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в Белгородской области автомобиль с двумя людьми подорвался на боеприпасе.

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