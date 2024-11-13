Порядка 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили свои позиции в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье.

«По нашим данным, только за последние дни более 20 украинских военных из частей ТРО (территориальной обороны. — «Газета.Ru») бросили свои позиции в Курской области и сбежали в сторону Сум», — заявил собеседник агентства.

Источник в пророссийском подполье добавил, что бегство украинских военных в Курской области ставит группировку ВСУ под угрозу окружения.

Незадолго до этого в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в течение суток в ходе боев потеряли в Курской области России более 450 военнослужащих.

Также украинские бойцы лишились двух танков, трех боевых машин пехоты, двух бронетранспортеров М113 американского производства. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 33 боевые бронемашины, пять артиллерийских орудий, четыре миномета и зенитного ракетного комплекса Crotale французского производства. Среди прочего были подбиты 49 автомобилей.

С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее стало известно о широкой сети опорных пунктов ВСУ под Суджей.