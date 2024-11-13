Минобороны РФ отчиталось о потерях ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток в ходе боев потеряли в Курской области России более 450 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также ВСУ лишились двух танков, трех боевых машин пехоты, двух бронетранспортеров М113 американского производства, 33 боевые бронемашины, а также пяти артиллерийских орудий, четырех минометов, зенитного ракетного комплекса «Crotale» французского производства и 49 автомобилей.

Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 32150 военнослужащих, 202 танка, 134 боевые машины пехоты, 112 бронетранспортеров, 1146 боевых бронированных машин, 907 автомобилей, 274 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другой техники.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.