Суд продлил арест экс-замминистра обороны Павлу Попову

Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение 235-го гарнизонного военного суда о продлении меры пресечения Попову оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — огласил решение судья.

Попов останется под стражей минимум до 22 декабря.

Попов был задержан в конце августа. По данным СК РФ, в 2021-2024 годах экс-замминистра обороны, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», получал финансовую выгоду от учреждения, действуя совместно с бывшим директором парка Вячеславом Ахмедовым и генерал-майором Владимиром Шестеровым. Все они, по версии следствия, похитили бюджетные деньги в размере 30 млн рублей.

5 сентября в Следственном комитете России сообщали, что суд наложил арест на имущество Попова. Мера затронула загородный дом, а также подсобные строения военного.

Ранее суд отказался отправлять экс-замглавы Минобороны Булгакова под домашний арест.