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В Минобороны РФ рассказали об успехах группировки «Север» на фронте

МО РФ: бойцы «Севера» поразили цех по производству дронов для ВСУ под Харьковом

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Север» в ходе выполнения задач в Харьковской области уничтожили цех по производству дронов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В сообщении уточняется, что за минувшие сутки военные Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике трех бригад украинских войск. Места их скопления располагались в районе населенных пунктов Одноробовка, Липцы, Вильча, Уды и Краснокутск в Харьковской области.

По информации ведомства, в результате боевых действий ВСУ потеряли до 110 солдат и три автомобиля. Кроме того, российские военнослужащие вывели из строя две гаубицы Д-30.

«Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов», — добавили в пресс-службе.

12 ноября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что бойцы ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать реку Оскол на Купянском направлении в Харьковской области.

Сначала разведчики выявили замаскированное место дислокации украинской инженерной техники, предназначенной для преодоления водной преграды. Когда солдаты ВСУ выдвинулись к реке, артиллерийские расчеты ВС РФ нанесли по ним точный удар.

Ранее российские солдаты взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области.

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