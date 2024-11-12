«Хезболла» атаковала беспилотниками логистическую базу израильской армии

Шиитское движение «Хезболла» применило беспилотники при атаке на логистическую базу израильской армии. Об этом со ссылкой на заявление «Хезболлы» сообщает ТАСС.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удары по расположенной в кибуце Данон к востоку от города Нагария логистической базе 146-й резервной бронетанковой дивизии «Ха-Мапац» Северного военного округа.

Кроме того, дроны «Хезболлы» атаковали полевой лагерь пехотной бригады «Голани», находящийся к югу от города Хайфа, в 55 км от границы с Ливаном. В заявлении движения говорится, что все израильские военные цели были поражены.

10 ноября отряды шиитской милиции «Хезболлы» вступили в боестолкновения с израильскими военнослужащими в пограничном районе Айтарун на юге Ливана.

В этот же день сообщалось, что израильская армия зафиксировала около 15 запусков снарядов из Ливана по северу страны.

Ранее министр обороны Израиля заявил о разгроме ХАМАС и «Хезболлы».