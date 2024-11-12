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«Хезболла» атаковала беспилотниками логистическую базу израильской армии

Дроны «Хезболлы» атаковали логистическую базу израильских войск

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Шиитское движение «Хезболла» применило беспилотники при атаке на логистическую базу израильской армии. Об этом со ссылкой на заявление «Хезболлы» сообщает ТАСС.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удары по расположенной в кибуце Данон к востоку от города Нагария логистической базе 146-й резервной бронетанковой дивизии «Ха-Мапац» Северного военного округа.

Кроме того, дроны «Хезболлы» атаковали полевой лагерь пехотной бригады «Голани», находящийся к югу от города Хайфа, в 55 км от границы с Ливаном. В заявлении движения говорится, что все израильские военные цели были поражены.

10 ноября отряды шиитской милиции «Хезболлы» вступили в боестолкновения с израильскими военнослужащими в пограничном районе Айтарун на юге Ливана.

В этот же день сообщалось, что израильская армия зафиксировала около 15 запусков снарядов из Ливана по северу страны.

Ранее министр обороны Израиля заявил о разгроме ХАМАС и «Хезболлы».

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