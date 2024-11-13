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Военные РФ сделали представление Израилю после удара у своей авиабазы

Лаврентьев: МО РФ сделало представление Израилю после удара у авиабазы в Сирии

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Пресс-служба Минобороны России

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил РИА Новости, что Израиль в октябре наносил удар рядом с авиабазой РФ Хмеймим в Сирии, в связи с чем российские военные указали на недопустимость таких действий.

По словам дипломата, авиаудар действительно произошел в непосредственной близости от Хмеймима, однако он не был нацелен непосредственно на нее. Лаврентьев отметил, что в противном случае последствия были бы очень негативные, в том числе и для самого Израиля.

«Это они прекрасно понимают. По некоторым данным, удар был нанесен по какому-то складу, помещению», — сказал спецпредставитель.

По словам Лаврентьева, Минобороны РФ сделало представление Израилю, отметив, что подобные действия недопустимы, поскольку могут угрожать жизни российских военнослужащих.

1 октября Израиль начал наземную операцию против сил шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Помимо этого, израильская армия продолжает наносить авиаудары не только по территории Ливана, но и по Сирии.

11 ноября глава МИД Израиля Гидеон Саар в ходе пресс-конференции для зарубежных СМИ заявил, что прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане есть, однако вопрос о соблюдении условий соглашения еще не решен.

Ранее ВВС Израиля атаковали военные склады и заводы в Сирии.

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